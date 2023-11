Jiangsu Boqianew Materials Stock Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Jiangsu Boqian New Materials Stock ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Negative Themen standen in den Gesprächen der letzten Tage im Vordergrund, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 67,38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 36,39, was zu einer ähnlichen Einschätzung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen wurde festgestellt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt keine wesentlichen Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der Jiangsu Boqian New Materials Stock-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 35,83 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 29,61 CNH, was einem Unterschied von -17,36 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 29,83 CNH, was zu einem ähnlichen Schlusskurs (-0,74 Prozent) führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

Zusammenfassend ergibt sich daher für die Jiangsu Boqian New Materials Stock insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.