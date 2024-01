Jiangsu Boqianew Materials Stock Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Analyse von Jiangsu Boqian New Materials Stock zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Anlegerstimmung. Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 28,2, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53, was eine neutrale Bewertung für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 33,18 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 28,2 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 28,47 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Es gab zwei positive und fünf negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Jiangsu Boqian New Materials Stock von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.