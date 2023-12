Jiangsu Boqianew Materials Stock Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Aktie von Jiangsu Boqian New Materials Stock wird aufgrund verschiedener Faktoren und Analysen als "Neutral" eingestuft. Einer dieser Faktoren ist das Sentiment und der Buzz, die die langfristige Kommunikation im Netz widerspiegeln. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten normal, was zu einer neutralen Einschätzung in diesem Bereich geführt hat. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jiangsu Boqian New Materials Stock liegt bei 58, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 61 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Jiangsu Boqian New Materials Stock mit 27,82 CNH derzeit um -4,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der anderen Seite zeigt die Distanz zum GD200, basierend auf den vergangenen 200 Tagen, einen Wert von -19,06 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutralen" Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Zusammenfassend wird die Anleger-Stimmung daher auch als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.