Jiangsu Boqianew Materials Stock Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Jiangsu Boqian New Materials Stock wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 45,99 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 58,85 eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Jiangsu Boqian New Materials Stock in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Allerdings überwog in den letzten Tagen die negative Kommunikation, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt -31,9 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 22,57 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat, weshalb die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Jiangsu Boqian New Materials Stock führt.