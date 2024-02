Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung für Jiangsu Baichuan High-tech New Materials lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Jiangsu Baichuan High-tech New Materials in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Jiangsu Baichuan High-tech New Materials von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Baichuan High-tech New Materials liegt momentan bei 1,08 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,11%. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -1, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,51 Punkte, was bedeutet, dass Jiangsu Baichuan High-tech New Materials momentan weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Jiangsu Baichuan High-tech New Materials überkauft und wird daher mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Jiangsu Baichuan High-tech New Materials basierend auf den Diskussionen und der Stimmung der Anleger, der Dividendenrendite und dem Relative Strength Index.

