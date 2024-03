Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Aktienkurs von Jiangsu Baichuan High-tech New Materials hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,98 Prozent erzielt, was 26,43 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -23,55 Prozent, und somit liegt die Rendite von Jiangsu Baichuan High-tech New Materials aktuell ebenfalls 26,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangsu Baichuan High-tech New Materials gesprochen. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein positiveres Bild, da sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangsu Baichuan High-tech New Materials-Aktie ein "Gut"-Rating hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Jiangsu Baichuan High-tech New Materials-Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.