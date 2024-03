Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die technische Analyse der Jiangsu Baichuan High-tech New Materials-Aktie ergibt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 6,91 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,42 CNH, was einem Unterschied von -21,56 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 5,64 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (-3,9 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Jiangsu Baichuan High-tech New Materials-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 39,39, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 29, was als Signal für eine Überverkauft-Betrachtung interpretiert wird. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI.

Im Branchenvergleich liegt die Jiangsu Baichuan High-tech New Materials-Aktie mit einer Rendite von -41,92 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 21 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche mit einer mittleren Rendite von -20,85 Prozent liegt die Aktie deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Jiangsu Baichuan High-tech New Materials-Aktie ein "Neutral"-Rating im Sentiment und Buzz.

Insgesamt ergibt sich für die Jiangsu Baichuan High-tech New Materials-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.