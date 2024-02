Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Aktienkurs von Jiangsu Baichuan High-tech New Materials hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -29,33 Prozent erzielt, was um mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,38 Prozent aufweist, schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 6,95 Prozent deutlich schlechter ab. Dies hat zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Jiangsu Baichuan High-tech New Materials ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 174,51 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Grundlage eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung gegenüber dem Unternehmen. In den letzten beiden Wochen dominierten positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Erkenntnisse stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die Dividendenrendite der Jiangsu Baichuan High-tech New Materials-Aktie in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Rendite von 0,67 Prozent auf, was 1,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.