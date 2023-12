Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Jiangsu Baichuan High-tech New Materials wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 57,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 62,31 eine "Neutral"-Bewertung an.

Bezogen auf den Aktienkurs im Vergleich zur Branche "Materialien" ergibt sich eine Unterperformance von -28,86 Prozent im letzten Jahr. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -8,29 Prozent weist die Aktie eine relative Unterperformance von 20,56 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Baichuan High-tech New Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,83 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs mit 6,97 CNH weist eine Abweichung von -10,98 Prozent auf und wird daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 7,19 CNH und einem letzten Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-3,06 Prozent) ergibt sich hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Jiangsu Baichuan High-tech New Materials derzeit eine Rendite von 0,67 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Diese Differenz von 1,25 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.