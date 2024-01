Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Jiangsu Baichuan High-tech New Materials-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,67 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,7 CNH. Der letzte Schlusskurs beträgt 7,42 CNH, was einer Abweichung von -3,64 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf kurzfristigerer Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Aktienkurs von Jiangsu Baichuan High-tech New Materials verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,33 Prozent, was einer Underperformance von -22,03 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristigerer Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 49,77 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Jiangsu Baichuan High-tech New Materials-Aktie in Bezug auf die Dividendenrendite und den Aktienkurs unterdurchschnittliche Leistungen erbracht hat, was zu negativen Bewertungen in diesen Kategorien führt.