Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Aktie: Immer langsam!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Indikatoren für das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Jiangsu Baichuan High-tech New Materials gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Allerdings hat die Kommunikationsfrequenz zugenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Jiangsu Baichuan High-tech New Materials daher ein "gut" Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen derzeit eine Rendite von 0,67 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,93 Prozent liegt. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Chemikalien-Branche.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Baichuan High-tech New Materials liegt bei 174,51, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "neutrale" Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Materialien-Sektor hat die Aktie von Jiangsu Baichuan High-tech New Materials im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,33 Prozent erzielt. Dies liegt 22,7 Prozent unter dem Durchschnitt und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "schlecht" auf dieser Stufe.