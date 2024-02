Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Jiangsu Baichuan High-tech New Materials von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Jiangsu Baichuan High-tech New Materials bei -54,44 Prozent und damit mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Chemikalien"-Branche weist in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -24,68 Prozent auf, wobei Jiangsu Baichuan High-tech New Materials mit -29,76 Prozent deutlich darunter liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität bei Jiangsu Baichuan High-tech New Materials festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Jiangsu Baichuan High-tech New Materials liegt derzeit bei 1,08 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,11 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.