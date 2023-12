Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von Jiangsu Baichuan High-tech New Materials verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,86 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,99 Prozent, was zu einer Underperformance von -20,87 Prozent für Jiangsu Baichuan High-tech New Materials führte. Der "Materialien"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -7,99 Prozent im letzten Jahr, und Jiangsu Baichuan High-tech New Materials lag um 20,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auch die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In diesem Zusammenhang wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität für Jiangsu Baichuan High-tech New Materials wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der geringen Stimmungsänderung.

In Bezug auf die technische Analyse wird derzeit ein "Schlecht"-Rating für Jiangsu Baichuan High-tech New Materials auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses vergeben. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,89 CNH, während der Kurs der Aktie (7 CNH) um -11,28 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt ebenfalls zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 7,2 CNH, was einer Abweichung von -2,78 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Jiangsu Baichuan High-tech New Materials eine Dividendenrendite von 0,67 Prozent auf, was 1,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1%. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentabeles Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.