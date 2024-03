Jiangsu Aucksun Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Aktienkurs von Jiangsu Azure hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,42 Prozent erzielt, was 29,91 Prozent unter dem Durchschnitt (-14,51 Prozent) des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt -8,62 Prozent, und Jiangsu Azure liegt aktuell 35,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Azure liegt bei einem Wert von 120, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luftfracht und Logistik" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Jiangsu Azure von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Jiangsu Azure in Social Media zu beobachten, und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz. Die Aktie erhält dadurch eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht, und über Jiangsu Azure wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie ein "Schlecht"-Rating.