Jiangsu Aucksun Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Aktie von Jiangsu Azure weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,38 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,36 Prozent liegt. In der Kategorie "Luftfracht und Logistik" erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Diskrepanz.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Azure mit einem Wert von 132,13 ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche ist, der bei 0 liegt. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte eine kaum veränderte Stimmung in den letzten Wochen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsstärke in den sozialen Medien. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Jiangsu Azure-Aktie derzeit bei 10,94 CNH verläuft. Der Aktienkurs liegt mit 8,69 CNH jedoch 20,57 Prozent unter dieser Linie, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 9,12 CNH, was einer Differenz von -4,71 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Neutral".