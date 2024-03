Jiangsu Asian Star Anchor Chain Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Der Aktienkurs der Asian Star Anchor Chain Jiangsu hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,3 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -18,94 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -8,36 Prozent für das Unternehmen. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -18,2 Prozent, und Asian Star Anchor Chain Jiangsu lag 9,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Asian Star Anchor Chain Jiangsu ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an zehn Tagen positive Themen die Diskussion dominierten, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurden in den letzten Tagen verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 7 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Asian Star Anchor Chain Jiangsu liegt bei 49,21, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.