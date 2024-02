Jiangsu Asian Star Anchor Chain Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs der Asian Star Anchor Chain Jiangsu hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,3 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Maschinen-Branche im Durchschnitt um -20,54 Prozent gefallen, was darauf hindeutet, dass die Asian Star Anchor Chain Jiangsu eine Underperformance von -6,75 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der Industrie-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -19,34 Prozent im letzten Jahr, und die Asian Star Anchor Chain Jiangsu lag 7,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Asian Star Anchor Chain Jiangsu eher neutral diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, weshalb die Asian Star Anchor Chain Jiangsu insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Asian Star Anchor Chain Jiangsu-Aktie beträgt aktuell 30, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Neutral"-Rating für die Asian Star Anchor Chain Jiangsu.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Asian Star Anchor Chain Jiangsu derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,76 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,97 CNH liegt, was einer Abweichung von -18,34 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 8,81 CNH, was einer Abweichung von -9,53 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Schlecht"-Wert ausweist. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse für die Asian Star Anchor Chain Jiangsu.