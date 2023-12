Jiangsu Asian Star Anchor Chain Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Asian Star Anchor Chain Jiangsu verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,59 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Outperformance von +5,64 Prozent darstellt. Im "Industrie"-Sektor übertraf das Unternehmen den Durchschnitt um 5,27 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erzielte die Asian Star Anchor Chain Jiangsu-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 41, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 50,72 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs (9,27 CNH) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (10 CNH) liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Betrachtung anhand des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie ergibt die Untersuchung eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für die Aktie von Asian Star Anchor Chain Jiangsu basierend auf verschiedenen Analysen und Indikatoren.