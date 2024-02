Jiangsu Asian Star Anchor Chain Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

In den letzten zwei Wochen wurde über die Aktie von Asian Star Anchor Chain Jiangsu in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigt sich jedoch ein positives Interesse der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Die automatischen Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 30, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Einstufung. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine negative Abweichung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,3 Prozent, was eine Underperformance von -6,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche und 7,96 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Asian Star Anchor Chain Jiangsu.