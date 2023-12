Jiangsu Asian Star Anchor Chain Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) für die Asian Star Anchor Chain Jiangsu-Aktie liegt bei 52,38, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 53 zeigt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei der Asian Star Anchor Chain Jiangsu in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, und auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie positiv bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") konnte die Asian Star Anchor Chain Jiangsu-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,59 Prozent erzielen, was 4,69 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" schneidet die Aktie mit einem Wert von 4,75 Prozent über dem Durchschnitt gut ab.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein etwas anderes Bild. Der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage beträgt 9,93 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 9,16 CNH lag, was einem Unterschied von -7,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt erhält die Asian Star Anchor Chain Jiangsu-Aktie gemäß den genannten Kriterien eine neutrale bis positive Bewertung.