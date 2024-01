Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy im Check!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien normalerweise ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Jiangsu Asia-pacific Light Alloy liegt das KGV bei 10,09, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikanten Veränderungen bezüglich Jiangsu Asia-pacific Light Alloy. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen war im normalen Rahmen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Einsicht in die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI-Wert für die Jiangsu Asia-pacific Light Alloy-Aktie liegt bei 17,91, was auf eine gute Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 44,05, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Jiangsu Asia-pacific Light Alloy-Aktie über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie positiv bewertet, da auch hier der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Jiangsu Asia-pacific Light Alloy-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine positive Gesamtbewertung von "Gut".