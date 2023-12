Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Aktie: Was macht der Markt?

Das chinesische Unternehmen Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy wird derzeit neutral bewertet, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,22, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird als gut eingestuft, da es höhere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt.

In technischer Hinsicht wird die Aktie der Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy kurzfristig als neutral eingestuft, da der Kurs um 2,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage abweicht. Auf mittlere Sicht hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei 7,07 Prozent liegt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als gut bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie der Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen und sozialen Gesichtspunkten positiv bewertet wird.