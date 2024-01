Jiangsu Aoyang Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Aoyang Health Industry liegt bei 2256, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für Chemikalien auf ähnlichem Niveau liegt. Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 24,29 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jiangsu Aoyang Health Industry eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit 1,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent für Chemikalien. Die Dividendenpolitik erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.