Jiangsu Aoyang Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Aoyang Health Industry liegt bei 2256, was in der Chemiebranche einem Durchschnittswert entspricht. Somit wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Jiangsu Aoyang Health Industry mit 2,98 CNH derzeit um -20,32 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls schlecht, da die Distanz zum GD200 bei -19,46 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Aoyang Health Industry liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,11 % in der Chemiebranche liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jiangsu Aoyang Health Industry diskutiert. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative Diskussion dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt gut bewertet.