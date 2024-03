Jiangsu Akcome Science Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Zhejiang Akcome New Energy notiert derzeit mit einem Kurs von 2,09 CNH, was einer Abweichung von +0,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -9,13 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Zhejiang Akcome New Energy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,38 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,65 und zeigt somit ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch gab es verstärkte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Akcome New Energy. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Akcome New Energy liegt bei einem Wert von 739, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien zeigen somit, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.