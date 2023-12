Jiangsu Akcome Science Aktie: Jetzt ist alles möglich

In den letzten zwei Wochen wurde über Zhejiang Akcome New Energy besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Akcome New Energy liegt mit einem Wert von 739,26 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Neutral".

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 %, was 0,91 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Zhejiang Akcome New Energy mit -28,99 Prozent mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite des Unternehmens mit 21,74 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie im vergangenen Jahr.