Jiangshu Zhongli Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu Zhongli-Aktie weist einen Wert von 23 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI-Wert für die letzten 25 Tage 56,87, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Jiangsu Zhongli eingestellt waren. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, sowie Tage ohne eine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Jiangsu Zhongli, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment führt. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was eine "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium ergibt. Zusammengefasst erhält Jiangsu Zhongli daher in diesem Bereich insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Aktie von Jiangsu Zhongli eine Rendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Elektrische Ausrüstung auf, was zu einem geringeren Ertrag von 1,6 Prozentpunkten führt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.