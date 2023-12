Jiangshu Zhongli Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Aktuell zeigt der RSI7 für Jiangsu Zhongli einen Wert von 100 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 75,83 und bestätigt ebenfalls eine Überkauftheit, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Jiangsu Zhongli gegenwärtig niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Zhongli liegt bei 21 und befindet sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Branche. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiangsu Zhongli-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,05 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (2,81 CNH) weicht um -30,62 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,35 CNH) liegt der letzte Schlusskurs darunter und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Jiangsu Zhongli-Aktie damit insgesamt ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.