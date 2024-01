Jiangshu Zhongli Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Aktienkurs von Jiangsu Zhongli hat im Vergleich zu anderen Unternehmen im "Industrie"-Sektor eine Rendite von -40,44 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche betrug die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 1,68 Prozent, wobei Jiangsu Zhongli mit 42,12 Prozent deutlich darunter liegt. Diese negative Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangsu Zhongli-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 40, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergab ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder über- noch unterbewertet ist.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien ergab überwiegend positive Reaktionen der Marktteilnehmer gegenüber Jiangsu Zhongli, mit sieben positiven und einem negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Zhongli beträgt 21, im Vergleich zu einem durchschnittlichen KGV von 0 in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Jiangsu Zhongli in den verschiedenen Kategorien überwiegend ein "Neutral"-Rating erhält und weder übermäßig positiv noch negativ bewertet wird.