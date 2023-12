Jiangshu Zhongli Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Preisgünstigkeit einer Aktie zu beurteilen. Bei Wachstumsaktien ist das KGV in der Regel höher. Im Fall von Jiangsu Zhongli liegt das KGV bei 21,12, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies bedeutet eine Abweichung von 0 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Elektrische Ausrüstung". Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Jiangsu Zhongli von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, fielen überwiegend negativ aus. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Zhongli beträgt 0 Prozent und liegt damit 1,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Jiangsu Zhongli im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,85 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Unterperformance von 30,2 Prozent im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie". Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite in der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie sogar um 29,79 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.