Jiangshu Zhongli Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Jiangsu Zhongli wurden in den Analysen von Bankhäusern sowie im langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild wurde der Aktie von Jiangsu Zhongli daher die Note "Schlecht" gegeben.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jiangsu Zhongli war zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führte.

In der technischen Analyse ist die Aktie von Jiangsu Zhongli aktuell -19,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -34,68 Prozent beläuft.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Jiangsu Zhongli 21, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" neutral ist. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.