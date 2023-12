Jiangshu Zhongli Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Anlegerstimmung für Jiangsu Zhongli war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Von insgesamt elf Tagen waren acht Tage positiv, drei Tage negativ und an drei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Im Bereich der Dividendenrendite schüttet Jiangsu Zhongli im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 1,53 Prozentpunkte weniger als die üblichen 1,53 % bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Jiangsu Zhongli-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage mit einem Wert von 28. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (65,88) wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Jiangsu Zhongli.

Bezogen auf die Aktienkursperformance verzeichnete Jiangsu Zhongli in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -40,44 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0,3 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,34 Prozent verzeichnete, liegt das Unternehmen 40,78 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.