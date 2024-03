Jiangshu Zhongli Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie zeigt, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Jiangsu Zhongli hat ein KGV von 21,12, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Jiangsu Zhongli beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,57 % in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Jiangsu Zhongli mit einer Rendite von -51,57 % um mehr als 34 % darunter. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Jiangsu Zhongli mit -17,86 % um 33,71 % darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Jiangsu Zhongli derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 3,39 CNH, während der Kurs der Aktie bei 2,35 CNH um -30,68 % darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) von 2,46 CNH zeigt eine Abweichung von -4,47 %, was zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".