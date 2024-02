Jiangshan Oupai Door Industry-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangshan Oupai Door Industry-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (62) als auch der RSI auf 25-Tage Basis (60,58) deuten darauf hin, dass die Aktie keine überkauften oder -verkauften Signale aufweist.

In Bezug auf den Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Bauprodukte"-Branche hat Jiangshan Oupai Door Industry in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -17,2 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -18,1 Prozent in dieser Branche und -16,74 Prozent im "Industrie"-Sektor ergibt sich eine deutliche schlechte Performance.

Die technische Analyse deutet ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin, da der aktuelle Kurs von 25,54 CNH um -27,93 Prozent unter dem GD200 (35,44 CNH) liegt und somit ein "Schlecht"-Signal sendet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Kurs von 28,78 CNH einen Abstand von -11,26 Prozent aufweist. Insgesamt wird der Kurs der Jiangshan Oupai Door Industry-Aktie als "Schlecht" bewertet, basierend auf den Durchschnittswerten aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über die Aktie. Die Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.