Jiangshan Oupai Door Industry Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse der Jiangshan Oupai Door Industry zeigt, dass der aktuelle Kurs von 30,23 CNH einen Abstand von -23,83 Prozent zum GD200 (39,69 CNH) hat. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 32,82 CNH, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -7,89 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Jiangshan Oupai Door Industry als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen deuteten darauf hin, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wurde. Daher erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Jiangshan Oupai Door Industry bei -35,13 Prozent, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,09 Prozent aufweist, liegt die Jiangshan Oupai Door Industry mit -34,03 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert von 62,43 zeigt an, dass die Jiangshan Oupai Door Industry weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 64, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".