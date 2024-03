Jiangshan Oupai Door Industry Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Jiangshan Oupai Door Industry verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,29 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um -19,04 Prozent, was einer Underperformance von -16,25 Prozent für Jiangshan Oupai Door Industry entspricht. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -18,45 Prozent im letzten Jahr, wobei Jiangshan Oupai Door Industry 16,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für die Jiangshan Oupai Door Industry verläuft derzeit bei 34,04 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 29,25 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -14,07 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 27,51 CNH angenommen, was einer Differenz von +6,32 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 aktuell bei 10,82 Punkten, was darauf hinweist, dass Jiangshan Oupai Door Industry überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Jiangshan Oupai Door Industry eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Jiangshan Oupai Door Industry die Einstufung: "Gut".