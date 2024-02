Jiangshan Oupai Door Industry Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Jiangshan Oupai Door Industry Gegenstand vieler Diskussionen in sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Jiangshan Oupai Door Industry in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, und die Aktie erhält eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Jiangshan Oupai Door Industry wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jiangshan Oupai Door Industry bei 35,15 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,58 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -24,38 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 28,42 CNH, was einem Abstand von -6,47 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jiangshan Oupai Door Industry-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI für die letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Gut"-Bewertung für Jiangshan Oupai Door Industry.