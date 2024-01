Jiangshan Oupai Door Industry Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Jiangshan Oupai Door Industry-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 62,94), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangshan Oupai Door Industry-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über die Jiangshan Oupai Door Industry in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einem roten Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führte. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Für die Jiangshan Oupai Door Industry wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Jiangshan Oupai Door Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,52 Prozent erzielt und liegt damit 36,1 Prozent unter dem Durchschnitt (1,58 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 1,71 Prozent, und die Jiangshan Oupai Door Industry liegt aktuell 36,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, aber in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich, dass die Jiangshan Oupai Door Industry-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.