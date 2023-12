Jiangshan Oupai Door Industry Aktie: Kaum zu glauben!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Jiangshan Oupai Door Industry zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jiangshan Oupai Door Industry bei 38,43 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 29,69 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -22,74 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 31,92 CNH, was einen Abstand von -6,99 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, während in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangshan Oupai Door Industry diskutiert wurden. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für Aktien. Anhand des RSI ist die Jiangshan Oupai Door Industry aktuell mit dem Wert 31,37 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 68, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".