Jiangshan Oupai Door Industry Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Jiangshan Oupai Door Industry als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jiangshan Oupai Door Industry-Aktie beträgt der RSI7 62,43 und der RSI25 60,58, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also als neutral auf Basis des Relative Strength Indikators bewertet.

Bei der technischen Analyse der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt dieser Wert aktuell 35,5 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 25,54 CNH deutlich darunter (-28,06 Prozent), was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs auch hier unter dem Durchschnitt liegt.

Der Aktienkurs der Jiangshan Oupai Door Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um -14,97 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -20,32 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -13,76 Prozent 21,53 Prozent unter dem Durchschnittswert. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Jiangshan Oupai Door Industry in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.