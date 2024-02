Jiangshan Oupai Door Industry Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse der Jiangshan Oupai Door Industry zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 35,15 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 26,58 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -24,38 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso verhält es sich mit dem GD50 der letzten 50 Tage, dessen Stand bei 28,42 CNH liegt und somit einen Abstand von -6,47 Prozent aufweist, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Jiangshan Oupai Door Industry bei -35,29 Prozent und damit mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit "Bauprodukte"-Aktien liegt die Rendite der Aktie in den letzten 12 Monaten mit -20,64 Prozent deutlich darunter. In dieser Kategorie führt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Jiangshan Oupai Door Industry weisen darauf hin, dass in den letzten Wochen eine Zunahme an positiven Kommentaren in den sozialen Medien zu beobachten war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass über die Aktie in etwa gleichem Maße wie normal diskutiert wurde, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jiangshan Oupai Door Industry zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".