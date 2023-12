Jiangshan Oupai Door Industry Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Jiangshan Oupai Door Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,13 Prozent verzeichnet. Dies stellt eine Underperformance von -34,04 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche dar, die im Durchschnitt um -1,08 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors (-0,75 Prozent) lag die Rendite von Jiangshan Oupai Door Industry um 34,38 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Jiangshan Oupai Door Industry-Aktie ebenfalls negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von -25,82 Prozent zum aktuellen Kurs auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit -10,44 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass es derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation über Jiangshan Oupai Door Industry gibt. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" durch die Redaktion führt.

Des Weiteren wird der Relative Strength Index (RSI) als Bewertungsmittel herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 70,75 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier mit "Neutral" bewertet, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend wird die Aktie von Jiangshan Oupai Door Industry aufgrund der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich sowie der negativen Einschätzungen in den sozialen Medien und der RSI-Bewertung als "Schlecht" eingestuft.