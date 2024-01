Jiangnan Mould, Plastic Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für die Jiangnan Mould And Plastic-Aktie wird der RSI der letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 90 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 70,45, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Jiangnan Mould And Plastic-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Jiangnan Mould And Plastic-Aktie mit einer Rendite von 53,52 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 43,06 Prozent deutlich über dem Durchschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Jiangnan Mould And Plastic-Aktie war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie mit einem aktuellen KGV von 13,54 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Jiangnan Mould And Plastic-Aktie anhand des RSI, der Branchenvergleiche und des Anleger-Sentiments gemischte Ergebnisse, was auf eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Aktie hinweisen könnte.