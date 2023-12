Jiangnan Mould, Plastic Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Jiangnan Mould And Plastic-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 66,81 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Jiangnan Mould And Plastic.

Die Analysten haben außerdem die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Jiangnan Mould And Plastic diskutiert, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält. Die Kommunikation über die Aktie in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Es wurde jedoch festgestellt, dass über Jiangnan Mould And Plastic mehr diskutiert wurde als normal und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6,43 CNH, während der Kurs der Aktie bei 6,91 CNH liegt, was einer Abweichung von +7,47 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 8,06 CNH, was einer Abweichung von -14,27 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".