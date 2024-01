Jiangnan Mould, Plastic Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Unternehmen Jiangnan Mould And Plastic weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,54 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Jiangnan Mould And Plastic diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf negative Themen verlagert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Investoren, die in Jiangnan Mould And Plastic investieren, können derzeit eine Dividendenrendite von 2,62 % erzielen, was einen Mehrertrag von 1,13 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Jiangnan Mould And Plastic-Aktie mit einer Entfernung von +8,02 Prozent vom GD200 (200-Tage-Durchschnitt) ein gutes Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50 (50-Tage-Durchschnitt) einen Kurs von 7,88 CNH auf, was auf ein schlechtes Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Jiangnan Mould And Plastic-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.