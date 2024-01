Jiangnan Mould, Plastic Aktie: Füße still halten!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Jiangnan Mould And Plastic-Aktie haben sich in den letzten Wochen verändert. Die Stimmungslage hat sich eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Gleichzeitig hat die Diskussionsintensität zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Jiangnan Mould And Plastic mit 13,54 auf dem Branchendurchschnittsniveau. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Bei der Dividendenrendite kann ein Investor mit einer Rendite von 2,62 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen Mehrertrag von 1,16 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf den Aktienkurs haben. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Kommentare zu Jiangnan Mould And Plastic abgegeben. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.