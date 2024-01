Jiangmen Sugar Cane Chemical Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Ganhua Science & Industry liegt bei einem Wert von 42 und zeigt, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung bei Guangdong Ganhua Science & Industry ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden keine wesentlichen positiven oder negativen Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,16 CNH, während der Kurs der Aktie bei 9,06 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,83 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 9,46 CNH, was einer Abweichung von -4,23 Prozent entspricht, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Guangdong Ganhua Science & Industry sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht neutral bewertet wird, während die Anleger-Stimmung insgesamt als positiv eingestuft wird.