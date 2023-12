Jiangmen Sugar Cane Chemical Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Tellurian":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Guangdong Ganhua Science & Industry. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" und gibt daher eine positive Einschätzung ab.

In Bezug auf die Dividende stellt sich die Situation jedoch anders dar. Die Dividendenrendite von Guangdong Ganhua Science & Industry liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,77 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht".

Auch aus charttechnischer Sicht ergibt sich kein positives Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 10,24 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,09 CNH liegt. Das entspricht einer Abweichung von -11,23 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem aktuellen Wert von 9,45 CNH und einem letzten Schlusskurs von 9,09 CNH eine negative Tendenz. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung.

Zur Beurteilung der Aktie wird auch der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für 7 Tage liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich dadurch eine gemischte Einschätzung für die Aktie von Guangdong Ganhua Science & Industry, wobei die Stimmungslage in sozialen Netzwerken positiv ist, die Dividendenpolitik jedoch negativ bewertet wird und auch die charttechnische Analyse kein einheitlich positives Bild zeigt.

Sollten Jiangmen Sugar Cane Chemical Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Jiangmen Sugar Cane Chemical jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Jiangmen Sugar Cane Chemical-Analyse.

Jiangmen Sugar Cane Chemical: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...