Jiangmen Sugar Cane Chemical Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Ganhua Science & Industry liegt bei 43, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten hat Guangdong Ganhua Science & Industry eine Rendite von -11,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche einem Unterschied von -8,71 Prozent entspricht. Im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des "Verbrauchsgüter"-Sektors lag die Rendite sogar um 8,77 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Guangdong Ganhua Science & Industry derzeit eine Rendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,8 Prozent. Diese Differenz führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Guangdong Ganhua Science & Industry in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es derzeit weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.