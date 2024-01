Jiangmen Sugar Cane Chemical Aktie: Aus, Aus, Aus!

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 42,61 liegt die Aktie von Guangdong Ganhua Science & Industry auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Guangdong Ganhua Science & Industry ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde in den vergangenen Tagen weder stark über positive noch negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,13 CNH lag, während er am letzten Handelstag bei 8,89 CNH lag. Dies entspricht einem Unterschied von -12,24 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Abweichung vom Schlusskurs hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Guangdong Ganhua Science & Industry zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Guangdong Ganhua Science & Industry, wobei fundamentale Kriterien neutral sind, das Anleger-Sentiment gut ist, die technische Analyse jedoch schlecht ausfällt und das Sentiment und der Buzz über einen längeren Zeitraum ebenfalls schlecht bewertet werden.